Okyanusta acı son

Sosyetenin ünlü isimlerinden Dilek Ertek, 26 Ekim'de arkadaşlarıyla cruise gemisiyle tatile gitti. Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, arkadaşları akşam yemeğine gelmeyen Ertek'i merak edip odasını açtırmak istedi. Ancak yakınları gördükleri tablo karşısında şok geçirdi. Ertek'in balkon kapısı açıktı ama kendisi yoktu. Tüm gemi ayağa kalktı. Kamera kayıtları incelendiğinde ünlü işkadınının balkondan aşağı düştüğü görüldü.Talihsiz olay sonrası oğlu Gökçe Atuk, kazanın yaşandığı Tahiti'ye gitti ve arama çalışmalarına katıldı. Atuk, günlerdir helikopterle annesinin cesedini aramasını rağmen bir sonuca ulaşamadı.Gökçe Atuk'un avukatı ise bir basın açıklaması yaparak olayla ilgili şu bilgileri verdi: "Cemiyet hayatının sevilen insanlarından biri olan, dünyaca ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörü, işadamı Gökçe Atuk'un annesi, işkadını Dilek Ertek, gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ertek, gemi Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, 26 Ekim'de denize düştü.Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermedi. Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Annesinin düştüğünü öğrenen müvekkilim Gökçe Atuk, derhal Papeete'ye gitti. Dilek Ertek'in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete'de bulunan adli makamların kaza ile ilgili soruşturmasının çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş veriyor. Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgün ve gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklamasını yapmak istiyoruz."