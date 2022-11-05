Perşembe günü tüm Türkiye atv izledi!

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmayan atv, yeni sezonun başlamasıyla beraber bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 3 Kasım Perşembe gününün en çok izlenen iki yapımının sahibi atv oldu.Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da reytinglerde yüzde 5,61 izlenme oranı ve yüzde 27,93 izlenme payı alarak birinci, yeni bölümleri merakla beklenen sevilen dizi Aldatmak ise reytinglerde yüzde 5,37 izlenme oranı ve yüzde 14,78 izlenme payı alarak ikinci olarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk iki sırayı atv kaptı.Aldatmak, önceki akşam ekrana gelen yedinci bölümüyle perşembe akşamının beğenilen yapımlarından oldu. 7. bölümde; Oylum'un New York biletlerini bulan Güzide, hemen Tarık'a gidip neler olup bittiğini öğrenmek istedi. Kızını kurtaracak planı yapan Tarık, Güzide'ye oldukça sert sözler sarf etti. Annesiyle yüzleşmekten kaçınan Oylum, babası sayesinde yalanının ortaya çıkmasından kurtuldu. Bu durum Tarık ve Oylum'un babakız ilişkisinin artmasını sağlarken, Güzide'nin Oylum'un bir taraf seçtiğini düşünmesine yol açtı. Tarık'ın sözlerinin ardından gerçeklerle yüzleşen ve kararlarına farklı bir açıdan bakmaya başlayan Güzide, kendini suçlamaya başladı.Tarık, romantik bir akşam yemeğinde buluştuğu Yeşim'e evlenme teklif etti ancak tam bu sırada restorana gelen Güzide boşanmaktan vazgeçtiğini açıklayarak ikiliye büyük şok yaşattı.