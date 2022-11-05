Süper Star’dan GÜNAYDIN’a mesaj var!

Geçtiğimiz günlerde evinde tansiyonu düştüğü için bir kaza geçiren ve düşme sonucu kalça kemiğinde çatlak oluşan, hemen ardından 7 saat süren bir ameliyata alınan Ajda Pekkan, menajeri Oğuz Arınmış aracılığıyla GÜNAYDIN'a özel bir mesaj gönderdi. "Size sevgilerimi gönderiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin" diyen ünlü sanatçının sağlık durumu her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor. Evinde dinlenen Pekkan'ın yavaş yavaş yürümeye başladığı, fizik tedavisine ise bir süre daha devam edeceği öğrenildi.Geçirdiği kazanın ardından Kasım ayındaki tüm konserlerini ertelemek zorunda kalan Süper Star, önümüzdeki ay yeniden sevenleriyle buluşacak. Pekkan, 15 Aralık'ta sahneye çıkacak.Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Pekkan'la ameliyata girmeden önce telefonda konuştuğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:"Öncelikle Ajda'nım hastaneye kaldırılması beni çok üzdü. Ona acil şifalar diliyorum. Ameliyata girmeden kendisiyle konuştum. Sesi çok iyi geliyordu. İnşallah bir an önce iyileşir ve sahnelere geri döner. O bizim süper starımız, kıymetlimiz."