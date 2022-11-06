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Giriş Tarihi: 6.11.2022

Görmedim duymadım

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Görmedim duymadım
Şarkıcı Hadise, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Spor giyimi ile dikkat çeken Hadise, kafasındaki şapka ile makyajı olmadığı için yüzünü gizledi. Koşar adım aracına doğru yönlenen şarkıcı, o esnada kendisine yöneltilen iddialar hakkındaki soruların hiç birisine yanıt vermeyerek duymazdan geldi. Hadise'nin, eski eşi Mehmet Dinçerler'in evlenmeden önce kendisine aldığı imitasyon yüzüğü satarak, hayvan derneklerine bağışladığı söylenmişti. Şarkıcının parmaklarında hiç bir yüzük olmaması da dikkat çekti.
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Görmedim duymadım
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