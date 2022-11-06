İspanyolca öğreniyorum

ATV dizisi Kardeşlerim'in oyuncusu Onur Seyit Yaran, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Dizinin başarısıyla ilgili konuşan oyuncu, "Dizi şahane gidiyor. Üçüncü sezondayız. Reytinglerimizde çok güzel geliyor. Emeklerimizin başarımızın karşılığını aldığımız için mutluyuz" dedi.2016 Best Model birincisi Yaran, gazetecilerin, "Modellikten oyunculuğa geçmek sizin için zor oldu mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hiç zor olmadı. Ben oyunculuk eğitimlerini aldım. Zaten hedefim oyunculuktu. Bir işe mesai harcadıktan sonra başarılı olmamak mümkün değil. Konsantrasyonumu ve emeğimi oraya harcadıktan sonra karşılığını alacağıma inanıyorum." İspanyolca eğitim aldığını da söyleyen oyuncu, "İspanyolca sevdiğim bir dil. Çok güzel gidiyor. Öğrenmeye devam ediyorum. İnşallah bir gün İspanyol sinemasında da olurum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederim. Umarım hayalim gerçekleşir" diye konuştu.