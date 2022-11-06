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Giriş Tarihi: 6.11.2022

Korkunç iddia! Cinayete mi kurban gitti?

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Korkunç iddia! Cinayete mi kurban gitti?

Dilek Ertek’in tatilde ölmesi şüpheleri de beraberinde getirdi. Ertek’in birlikte tatil yaptığı sevgilisinin gemi güvenliğine “Dilek kayıp” diye haber verdiği söyleniyor. Ertek’in oğlu Gökçe Atuk’un ise cinayetten şüphelendiği iddia ediliyor

Lüks bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan Dilek Ertek'in arkadaşlarıyla çıktığı Tahiti tatilinde ölmesinin yankıları sürüyor. Ertek'in tatile ismi bilinmeyen sevgilisiyle çıktığı iddia ediliyor. Sevgilisinin gemi hareket ettikten sonra Ertek'i odada bırakarak çıktığı ve saatler sonra dönüp "Dilek kayıp" diye gemi güvenliğine haber verdiği söyleniyor.



OĞLU ŞİRKETE DAVA AÇTI
Güvenlik kameralarında düşerken görülen Ertek'in nasıl düştüğü belirsizliğini koruyor. Ertek'in alkol kullanmadığını ifade eden yakınları, balkondan atlayabilmesi için trabzana tırmanması gerektiğini belirtiyor. Cruise şirketine dava açtığı söylenen Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un cinayetten şüphelendiği ve yetkililerden bu ihtimal üzerinde durmalarını istediği de iddia ediliyor.
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Korkunç iddia! Cinayete mi kurban gitti?
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