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Giriş Tarihi: 6.11.2022

Senaryoya inanmam gerekiyor

Senaryoya inanmam gerekiyor
Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, önceki akşam Etiler'deki bir restoran çıkışında görüntülendi. Muhabirleri görünce selamlayan çift objektiflere de poz verdi. Karahan, valeden bekledikleri araçları gelirken sorulara kısaca yanıt verdi. Proje okuduğunu söyleyen oyuncu, "Ben öyle her şeyi kabul edip hemen onaylama taraftarı değilim. Okuduğum senaryoya inanmam gerekiyor. Sürekli olmaktansa kendim için doğru projede olmayı tercih ediyorum" diye konuştu. Tam bu esnada yakınındaki bir yabancı hayranı, "Ben sizi tanıyorum" deyince Pelin Karahan, hayranı ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
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Senaryoya inanmam gerekiyor
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