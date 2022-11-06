Sivri karakterler canlandırdım

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta tiyatrocu Anta Toros'u konuk etti. Kariyerindeki karakterlerinin çoğunun kötü olduğunu söyleyen Toros, "Yanılmıyorsam bir iki tane iyi karakter oynadım. Tiyatroda daha normal insanlar oynadım ama dizi ve sinemada daha sivri karakterleri canlandırdım" dedi. Merhum eşi Misak Toros'u da anan Anta Toros, meslektaş olduğu eşi için, "Çok şeker bir insandı. Hümanist, yardımsever, bildiklerini öğretmeye çalışan ve çok yönlü biriydi" ifadelerini kulllandı.