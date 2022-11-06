Yetimhaneye giden Emel izleyenleri gözyaşlarına boğdu!

66. Bölümde neler yaşandı?

AKİF HERKESİN CANINI BÜYÜK TEHLİKEYE ATTI, KULÜPTE GİZLİ YAPILAN SÜNNET DAVETLİLERİN ZEHİRLENMESİ İLE SONUÇLANDI

Ahmet, Sarp'ın şikayetini geri almasını sağlar. Ömer bu şekilde karakoldan çıkar. Şengül ile Gönül'ün rekabeti bir üst seviyeye taşınır. Mahalle muhtar seçimine katılırlar. İkisi de aday olur ve kıyasıya rekabete girerler. Akif Şengül'e kampanyasında destek olur. Kazanması için tutamayacağı sözler verdirir. Okulda ise İtalya'ya burslu gitmek için bir fırsat çıkar.