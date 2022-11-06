Yetimhaneye giden Emel izleyenleri gözyaşlarına boğdu!

66. Bölümde neler yaşandı?
AKİF HERKESİN CANINI BÜYÜK TEHLİKEYE ATTI, KULÜPTE GİZLİ YAPILAN SÜNNET DAVETLİLERİN ZEHİRLENMESİ İLE SONUÇLANDI
Ahmet, Sarp'ın şikayetini geri almasını sağlar. Ömer bu şekilde karakoldan çıkar. Şengül ile Gönül'ün rekabeti bir üst seviyeye taşınır. Mahalle muhtar seçimine katılırlar. İkisi de aday olur ve kıyasıya rekabete girerler. Akif Şengül'e kampanyasında destek olur. Kazanması için tutamayacağı sözler verdirir. Okulda ise İtalya'ya burslu gitmek için bir fırsat çıkar.
Kompozisyon yarışmasını kazanan İtalya'ya gidecektir. Asiye yazar ancak kardeşlerinin ona ihtiyacı olduğu için vermekten vazgeçer onun yazdığını kütüphanede bulan Aybike onu kendi yazmış gibi verir. Fakat gerçek ortaya çıkar. İkilin arası açılır.