Çılgın galibiyet partisi

Galatasaray'ın yabancı yıldızları Mauro Icardi, Lucas Torreira, Juan Mata ve Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisini kazandıktan sonra soluğu İstanbul gecelerinde aldı. 2-1'lik derbi galibiyetini Boğaz'daki bir otelde kutlayan dörtlünün keyfini gazeteciler bozdu. Flaşların patlamasıyla hepsinin yüzü asıldı.KARŞISINDA gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşayan Torreira, görüntü vermemek için Icardi'nin arkasına saklandı. İkiliye bir kadın da eşlik etti. Ekibe daha sonra Juan Mata dahil oldu. Kız arkadaşı ve yanlarında bir kadınla mekana gelen futbolcuya Sergio Oliveira da eşlik etti.