Emel seyirciyi gözyaşlarına boğdu

ATV dizisi 'Kardeşlerim', cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin önceki akşam ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü, bölüm #Kardeşlerim etiketiyle çok konuşuldu. 66'ncı bölümde; Ahmet, Sarp'ın şikayetini geri almasını sağlar. Ömer bu şekilde karakoldan çıkar. Şengül ile Gönül'ün rekabeti bir üst seviyeye taşınır. Mahalle muhtar seçimine katılırlar. İkisi de aday olur ve kıyasıya rekabete girerler. Akif, Şengül'e kampanyasında destek olur. Kazanması için tutamayacağı sözler verdirir. Şengül'ün muhtar seçilmesi için toplu sünnete destek veren Arif kulübü düğün salonuna çevirir. Emel ise kardeşlerine daha fazla yük olmamak için yetimhaneye gider ve onu almalarını ister.