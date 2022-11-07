Eski sevgilisini darp etmişti... Şarkıcı Çağatay Akman’a 10’ yıla kadar hapis talebi!

'Sizi Cihangir'de barındırmam, sizi öldüreceğim' şeklinde tehdit ve hakaret ettiği kaydedildi



Hazırlanan iddianamede, tartışma sırasında Öykü ve Furkan'ın, Çağatay'a küfürlü şekilde hakaret ettiği, Çağatay'ın ise 'sizi Cihangir'de barındırmam', 'sizi öldüreceğim' şeklinde ikisini de hakaret ve tehdit ettiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede daha sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bunun sonucunda da müşteki şüpheliler Furkan ve Öykü'nün Çağatay'ı darp ettikleri, Çağatay'ın da Furkan ile Öykü'yü darp ettiği belirtildi. İddianamede ayrıca Adli Tıp Raporuna göre tarafların birbirlerini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde birbirlerini yaraladıkları da aktarıldı.