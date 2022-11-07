İstanbul’da Japon rüzgarı

Ünlü şef Akira Back, Türkiye'deki ilk restoranını JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea Otel'de ünlü isimlerin katılımıyla açtı. Davete Yağmur Tanrısevsin, İlay Erkök, Beste Korkmaz, Züleyha Ortak, Sinem Yıldırım, Gülay Kamaz, Reyhan İpekel, Meral Yazıcı, Rene Saban, Özen Kuzu ve ailesi, Ziya Yılmaz katıldı.Açılışta, Japon kültürünü yansıtan özel dans şovları, Dj Doğuş Çabakçor'un müzik ziyafeti ile keyifli dakikalar geçiren davetliler, Akira Back'in dünyaca ünlü menüsünü deneyimleme fırsatı buldu. Akira Back, Michelin yıldızlı birinci sınıf restoranları ile son yirmi yılda küresel bir imparatorluk inşa etti. Restoranlarının sadık müşterileri arasında Elon Musk, Dalai Lama, Bill Clinton, Sarah Jessica Parker, Justin Timberlake, Taylor Swift, Nick Jonas gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor.