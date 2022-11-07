Eylül ayında ikinci kez anne olan Merve Özbey, önceki akşam sahneye çıktı. Özbey, sahne öncesi "Mutlu anne, mutlu bebek felsefesiy-felsefesiyle ilerliyoruz. Mental le sağlığım için işime geri dönmem lazımdı. Çocuk-Çocuklar evde, sağlıkları iyi ve lar keyifleri yerinde" diye konuştu. Doğum kilolarından kurtulduğu görülen, pembe sahne kostü-kostümüyle göz dolduran müyle Özbey, "Özel bir for-formülüm yok sadece mülüm sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Kendimi nasıl iyi his-hissediyorsam öyle yaşama-sediyorsam yaşamaya çalışıyorum" dedi.