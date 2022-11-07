Osman Sınav ve Türkan Şoray’a vefa ödülü

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül töreni gerçekleştirildi. Tören kapsamında performans sergileyen Anadolu Ateşi dans topluluğunun gösterisi, beğeni topladı. Festivalde, TÜRKSOY Özel Ödülü; Yulduz Rajabova'ya, Türk Kültürüne Katkı Ödülleri; Arslan Eyeberdiev, Rano Shodiyeva, Sadyk Sher Niyaz, Kanat Torebay ve Mehmet Bozdağ'a, Vefa Ödülleri; Osman Sınav ve Türkan Şoray'a, En İyi Film Ödülü;Dilmurod Masaidov'a, En İyi Yönetmen Ödülü; Vagıf Mustafayev'e, En İyi Senaryo Ödülü; Semih Kaplanoğlu'na, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü; Kalipa Tashtanova'ya, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü; Kayrat Kemalov'a, En İyi Belgesel Film Birincilik Ödülü; Furkat Usmanov'a, aynı kategoride ikincilik ödülü Aigul Cherendinova'ya ve üçüncülük ödülü de İsmet Arasan'a verildi.