Türkiye’nin en güvenilir isimleri atv’de

MediaCat ve IPSOS işbirliğinde 10 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen, tüketiciler nezdinde ünlülerin güvenilirlik düzeyini raporlamak amacıyla Türkiye'nin en güvenilir bulduğu ünlülerin listelendiği araştırma, 'Lütfen her bir ünlüye ne derece güveneceğinizi belirtir misiniz?' sorusuna yanıt aradı. Araştırma, 28 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında 12 ilde, 1000 kişiyle görüşülerek yapıldı.

Yaptığı her yayınla çok konuşulan ve gündem oluşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı ve her sezon büyük başarı gösteren Kim Milyoner Olmak İster'in Kenan İmirzalıoğlu bu yıl da aynı sırayla listenin tepesindeki yerlerini korudu.