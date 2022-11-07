‘Yoğun tempoda çalışmak beni çok motive ediyor’

'Ben Bu Cihana Sığmazam'da oynayan Pelin Uluksar, samimi açıklamalarda bulundu. Projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Uluksar, "Bu projede duayenlerle çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Onlarla dostluklar kurmak, özel anları paylaşmak ve onlardan kendime olumlu şeyler katmak, beni mutlu ediyor. Kazanımlarımı korumak için çok emek veriyorum. Bu yolculuğun şans değil, emekle yürünen bir yol olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Yoğun çalışma temposundan keyif aldığını belirten oyuncu, "Her şeyin ötesinde işim geliyor. Bunun için disiplini elden bırakmıyorum. Uykusuz kalmak, bu yoğun temponun içinde koşturmak beni olumsuz yönde etkilemiyor aksine mutlu ediyor" dedi.