‘Bağlılık Hasan’a en iyi senaryo ödülü!

Sinehane'nin ortak yapımcılığını üstlendiği Bağlılık Hasan filmi, bu yıl 2.si düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış törenine rahatsızlığı sebebiyle katılamayan yönetmen Semih Kaplanoğlu yerine, proje ekibinden Mutlu Kurnalı, Semih Kaplanoğlu adına ödülü alarak Kaplanoğlu'nun mektubunu sahnede okudu.

Semih Kaplanoğlu mektubunda "Türk dünyasının sevgili sinemacıları, sayın bakanlar ve temsilciler rahatsızlığım nedeniyle aranızda bulanamıyorum.

Benim uzun yıllar önce gönlüme düşen bir hayalim vardı. Bu hayali 2017 yılında gerçekleştirilen 2. Milli Kültür Şurası'nda da Türk dünyası Hoca Ahmet Yesevi film akademisi film formu adında geniş bir proje olarak sunmuştum. Ne mutlu ki bugün bu hayalimin gerçekleşmekte olduğuna şahit oluyorum.



Bu kurultayın bizi birleştirecek olan Sinema Akademisinin ve onun şemsiyesi altında bir ortak fonunun Türk Dünyası Dijital platformu ile Türk ülkelerinin sinema tarihine yönelik, Türk Dünyası arşivinin de hayata geçirilmesi konusunda bir irade konulacağına inancım tam.

Bu vesile ile yolumuzu aydınlatan irfan ve hikmet geleneğinin öncüleri Yesevîlik, Sarı Saltuk, Şirvanilerin, Hacı Bektaş-ı Velilerin, Yunusların, Nasrîler ruhaniyetlerine selam olsun. Bu kıymetli ödülü Bağlılık Hasan filminin senaryosuna katkıda bulunan genç sinemacı Mutlu Kurnalı, benim adıma alıyor. Filmimizin gerçekleşmesine emek veren tüm ekibime ve jüriye teşekkür ediyorum.