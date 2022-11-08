Ben Bu Cihana Sığmazam’da kimsenin beklemediği anda saldırı! Cezayir korumayı başarabilecek mi?

Şamil, Suna için bir uçurtma yapar. Birlikte onu uçurmak planları vardır ve bu durum onları birbirlerine daha da yakınlaştırır. Cezayir, ailesini toplayarak bundan sonra bir süre dışarı çıkmamaları gerektiğini söyler ve bu da ailede huzursuzluğa yol açar.