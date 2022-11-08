Dilek Ertek’in abisi Günaydın’a konuştu: Artur’la hiç tanışmadım

Dilek Ertek'in ağabeyi Ateş Ertek ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu. Kardeşinin tatile çıktığını gazetelerde yer alan haberlerden öğrendiğini ifade eden Ateş Ertek, "Biz iki kardeşiz. Kendisiyle en son 3 ay kadar önce yüz yüze görüştük.Tur gemisiyle tatile gittiğini bilmiyordum. Genelde seyahat için İsviçre'ye giderdi işleri nedeniyle. Ben Tahiti'ye gidemedim. Yeğenim Gökçe orada. Kendisiyle irtibat halindeyim. Ben bahsedilen İsviçreli Artur'u tanımıyorum."