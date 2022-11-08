Dilek Ertek’in abisi Günaydın’a konuştu: Artur’la hiç tanışmadım

Dilek Ertek'in ağabeyi Ateş Ertek ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu. Kardeşinin tatile çıktığını gazetelerde yer alan haberlerden öğrendiğini ifade eden Ateş Ertek, "Biz iki kardeşiz. Kendisiyle en son 3 ay kadar önce yüz yüze görüştük.
İşte Dilek Ertek'in 74 yaşındaki sevgilisi Artur Fuchsberger. Mimar olan Fuchsberger, İsviçre'de yaşıyor.
Tur gemisiyle tatile gittiğini bilmiyordum. Genelde seyahat için İsviçre'ye giderdi işleri nedeniyle. Ben Tahiti'ye gidemedim. Yeğenim Gökçe orada. Kendisiyle irtibat halindeyim. Ben bahsedilen İsviçreli Artur'u tanımıyorum."