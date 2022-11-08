Hayranı Hakan Peker’i 480 hesaptan taciz etti! Hakan Peker’i canından bezdiren platonik aşığa 13 yıl hapis istemi!

'KARAM AŞKIN BU MU?'

Dava dosyasına giren yazışmalarda Balcı'nın sürekli farklı kullanıcı adlarıyla sahte hesaplar açarak Peker'e ulaştığı görülüyor.

Balcı'nın mesajlarında, "Siz beni Instagram'da engelleyince, sevdiğim sanatçı niye bunu yaptı diye gücüme gitti. Hakan Bey özür dilerim, hiç affedemez misiniz, bir daha yapmayacağım. Küçük yaştan beri hayranınızım. Sizi kıskandığım için yaptım. Karam şarkısından beri size aşıktım. Beni niye engellediniz, size çok emoji atmamdan dolayı mı? Sizi sınamak için sahte hesap açtım" gibi şaşırtıcı cümleler yer alıyor.