Türkiye’nin en güvenilir isimleri Atv’de

MediaCat Celebrity Güven Endeksi 2022 Raporu açıklandı. MediaCat ve IPSOS işbirliğinde 10 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen, tüketiciler nezdinde ünlülerin güvenilirlik düzeyini raporlamak amacıyla Türkiye'nin en güvenilir bulduğu ünlülerin listelendiği araştırma,Her bir ünlüye ne derece güveneceğinizi belirtir misiniz?' sorusuna yanıt aradı. Araştırma, 28 Eylül–3 Ekim tarihleri arasında 12 ilde, 1000 kişiyle görüşülerek yapıldı. Türkiye'nin En Çok Güvenilen 20 Ünlüsü listesinde yüzde 63,1 oranla 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı ikinci olurken, 'Kim Milyoner Olmak İster?' sunucusu Kenan İmirzalıoğlu yüzde 51,6 oranla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri araştırmasının sonuçlarına göre, Müge Anlı Türkiye'nin en çok güvenilen ünlü kadını oldu.