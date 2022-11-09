Dilek Ertek’in ailesi Fransa’dan araştırma istedi

İş kadını Dilek Ertek, 24 Ekim'de Norwegian Cruise Line'a ait Bahamalar bayraklı Norwegian Spirit adlı gemiyle yolculuğa çıktı. İsviçreli mimar sevgilisi Artur Fuchsberger (71) ile birlikte Fransız Polinezyası'ndaki Bora Bora Adası'nda 5 Kasım'da doğum gününü kutlamaya hazırlanan Ertek, gemi Tahiti açıklarındayken 26 Ekim gecesi sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle Okyanusu'na düşerek kayıplara karıştı. Artur Fucsberger'in olaydan 20 saat sonra gemi yetkililerine haber vermesiyle, Papeete Limanı'na yanaşan gemide inceleme başlatıldı. Fucshberger delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk arama çalışmalarını yerinde takip etmek için Tahiti'ye gitti.Ailenin avukatı Didem Konaş Büyükpınar, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'ne başvurarak soruşturma için yardım talebinde bulundu. SABAH'ın ulaştığı detaylara göre 'Fransız makamlarının bir soruşturma yapıp yapamayacağı' talebi üzerine Türk Büyükelçiliği Fransız yetkililerle temasa geçti. Kazanın yaşandığı noktanın Fransız polinezyası Tahiti açıklarında uluslararası kara sularında olması itibariyle uluslararası hukuka göre Fransa makamlarının soruşturma yetkisinin olmadığı ve kaza soruşturmasının geminin bayrak ülkesi olan Bahamalar'ın yürüteceği bilgisine ulaşıldı. Aynı şekilde geminin sahibi olan Norveçli şirketin de kaza ve sonrasındaki soruşturmada sorumluluğu bulunduğu bildirildi.Öte yandan Norwegian Spirit adlı gemi dün itibarıyla canlı uydu bağlantısına göre Papeete Limanı'nda demirli görünüyor.