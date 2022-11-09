‘Kardeşlerim’in 4 milyon mutluluğu

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan atv dizisi 'Kardeşlerim', yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor.

Youtube abone sayısı 4 milyonu geçen dizinin sevilen genç oyuncuları, fanlarının fotoğraflarından oluşan pastayı kesip 'Kardeşlerim'in sıkı takipçilerine teşekkür ettiler.

Dizinin 'Ömer'i Yiğit Koçak, pasta kestikten sonra "Her şey için çok teşekkür ediyoruz. 3 sezondur bizi desteklemeye devam ediyorsunuz. İnşallah sizlerle birlikte daha nice maceralara yelken açarız" dedi.

Yönetmeni Serkan Birinci ise "4 milyon aboneye ulaşmak büyük başarı. Emeği olan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.