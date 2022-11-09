Osman Bey büyük oyun kurdu! Osman Bey, Olof’a suçlarını böyle itiraf ettirdi!

'Kuruluş Osman'ın 103. Bölümünde Osman Bey; kendisine, oğullarına ve iç savaş çıkarmak için Öktem Bey'e kurulan büyük tuzağı ortaya çıkarmak amacıyla büyük bir oyun kurdu. Konstantiniyye'ye götürülen altınların baskınla ele geçirilmesi üzerine Osman Bey ve Alpleri Olof'la beraber ormanda iz sürerken Osman Bey, Olof'un kendisine tuzak kuracağını bildiği için önceden tedbir aldı. Osman Bey; Turgut Bey, Orhan Bey ve Bala Hatun'u alplarla birlikte ormana yerleştirmişti.

Osman Bey, "Demek bizi tuzağa çekersin ama tuzağı bilende av sen olursun!" sözleriyle Olof'un kurduğu tuzağın farkında olduğunu söyledi. Olof ise "Zekâna hayran kaldım. Evet, sana tuzak kurmuştum ama şimdi yolun sonu Osman!" diyerek tuzak kurduğunu itiraf etti.

Osman Bey, Olof'a "Güneşi bayrak, göğü çadır eyleyenlerin yolu bitmez!" şeklinde meydan okurken Olof ise "Bitti Osman! Adalet terazin şaştı! Köyü Öktem değil ben yaktım. Aktemur'u ben vurdum! Bak! Yanında kimse yok! Şimdi de seni öldüreceğim ve Yenişehir'i yakacağım!" sözleriyle suçlarını itiraf etti.