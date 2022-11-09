'Kuruluş Osman'ın 103. Bölümünde Makri Mevkii'ndeki köy baskını, Kantakuzenos'un obada vurulması ve altınların çalınmasından dolayı suçlanan Öktem Bey ve aynı zamanda Aktemur'un yaralanmasından sorumlu tutulan Öktem Bey'in kızı Alçiçek Hatun'u yargılamak için Osman Bey'in talimatıyla bir mahkeme kuruldu.

MAHKEMEYE ŞAHİT OLARAK KATILDI

Öktem Bey ve kızı Alçiçek'e kurulan oyunun planlayıcısı olan Olof da Öktem Bey ve kızının yargılanacağı mahkemeye şahit olarak katıldı. Osman Bey'in ilk kadısı Dursun Fakı, gördüğü davayı "Sırtımı töremin örfi kanunlarına yaslar, Kur'an-ı Kerim'in şer'i kanunlarıyla yol bulur ve dahi hükmederim! Mahkememiz ki bitaraftır! Dinine, soyuna bakmadan, adaleti sağlamakla vazifelidir!" diyerek açtı.

SUÇLARI REDDETTİ

Olof, Öktem'i elliden fazla masum insanın canına kıymakla, Prens Kantakuzenos'u vurmakla ve Roma'nın altınlarını çalmakla suçlarken, Öktem Bey de kendisine yöneltilen suçları reddetti.



Dursun Fakı, Öktem Bey'in cezasına karar vermeden önce Alçiçek Hatun'u ve şahitlerini de dinledi. Aktemur Bey, Alçiçek Hatun'un kendisini istemeyerek hançerlediğini söyledi. Aktemur Bey, "Alçiçek Hatun suçsuzdur" şeklinde karşılık vermiş olsa da; Alçiçek Hatun'un oku tarafından yaralandığını dile getirdi.

Osman Bey'in emriyle mahkeme kuruldu! Öktem Bey ve Alçiçek Hatun'un cezası kesildi | Video

Bala Hatun'un "Ok ve yay, Alçiçek Hatun'un elindeydi" demesi üzerine Alçiçek Hatun "Subaşı'nın anlattığı gibidir. Oku atan ben değilim! Biri başıma vurdu. Gözümü açtığımda yay elimdeydi" şeklinde savunmasını yaptı. Osman Bey, "Tanıklığım yoktur! Ama Yenişehir'in Subaşısı'na ve misafirim Kantakuzenos'a yapılan saldırıları kabul etmem mümkün değildir! Ama benim bu mahkemede hükmüm yoktur! Karar mercii sensin Dursun Fakı!" dedi. Dursun Fakı, "Alçiçek Hatun'un Subaşı Aktemur'a ilk saldırısı, diğer meseleye emsal teşkil eder! Cezası beş yıl sürgündür. Ama suç Subaşı'na karşı işlendiğinden, devlete karşı işlenmiş sayıldığından sürgün on yıla çıkarılmıştır." diyerek Alçiçek'e cezasını verdi. "Onca masumun kanı Öktem Bey'in elindedir. Böyle bir suçun cezası ancak idamdır!" sözleriyle de Öktem Bey'e hükmünü verdi.