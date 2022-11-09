O soruşturmada flaş gelişme! Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk ile ilgili için ‘Tosuncuk’un paralarını aklıyor’ ihbarı gelmişti!

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Tuğba Özerk vekili olarak Avukat Eda Salman tarafından takip edilen dosyada savcılık, soruşturma kapsamında Tuğba Özerk'in şüpheli para transferleri gerçekleştirmiş olabileceği yönünde hazırlanan MASAK raporunda yer alan şahısları inceledi. Yapılan kontrollerde para transfer edilen şahısların 'Çiftlik Bank' konulu soruşturmada bulunmadıkları anlaşıldı. Tuğba Özerk hakkında 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçu yönünden başka bir soruşturma olmadığı ve üzerine atılı suçu işlediğine dair bir delil ve tespit olmadığı gerekçesiyle Özerk hakkında takipsizlik kararı verildi.