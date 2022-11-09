O soruşturmada flaş gelişme! Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk ile ilgili için ‘Tosuncuk’un paralarını aklıyor’ ihbarı gelmişti!

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar gelmişti. İhbarda ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in 'Çiftlik Bank' isimli oyun sitesi ile binlerce vatandaşı dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürülmüştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
MASAK olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Tuğba Özerk'in şirketinde şüpheli hareketleriyle alakalı bir rapor düzenlenmişti. Savcılık, MASAK raporu ardından Tuğba Özerk hakkında 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu' kapsamında soruşturma başlatılmıştı.
"7 YILDIR BENİ GÖLGE GİBİ TAKİP EDİYOR"
Tuğba Özerk, "O ihbarı yapan kişi, 7 yıldır beni gölge gibi takip ediyor, psikolojik şiddet uyguluyor. Hakkımda asılsız iddialarda bulunuyor. Bu saplantılı, iftiracı kişi yüzünden korku içindeyim'' açıklamasında bulunmuştu. Olayla ilgili devam eden soruşturma tamamlandı.
TAKİPSİZLİK VERİLDİ
Tuğba Özerk vekili olarak Avukat Eda Salman tarafından takip edilen dosyada savcılık, soruşturma kapsamında Tuğba Özerk'in şüpheli para transferleri gerçekleştirmiş olabileceği yönünde hazırlanan MASAK raporunda yer alan şahısları inceledi. Yapılan kontrollerde para transfer edilen şahısların 'Çiftlik Bank' konulu soruşturmada bulunmadıkları anlaşıldı. Tuğba Özerk hakkında 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçu yönünden başka bir soruşturma olmadığı ve üzerine atılı suçu işlediğine dair bir delil ve tespit olmadığı gerekçesiyle Özerk hakkında takipsizlik kararı verildi.