’Ben Bu Cihana Sığmazam’ yine zirvede

Ekranların yeni gözdesi atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', önceki akşam heyecan dolu sekizinci bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesine oturdu. 'BBCS', Tüm Kişiler'de yüzde 6,30 izlenme oranı ve yüzde 16,36 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Bölüm etiketi #BBCS, bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı. Dizinin 8'nci bölümünde olaylar şöyle gelişti: Cezayir, 17 sene önce İstanbul'da kurduğu düzeni tekrar hayata geçirmek için harekete geçti ve buna da illegal alemin kara parasını aklama işini yapan Mişon'la başladı ve mekanını bastı. Cezayir'den intikam almak için fırsat kollayan Sabit, hiç kimsenin tahmin etmediği bir anda saldırıya geçti.