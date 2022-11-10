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Giriş Tarihi: 10.11.2022 16:09 Son Güncelleme: 10.11.2022 16:14

Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup evlendi... Nikah şahidi Mustafa Sandal oldu!

Melis Sütşurup’un kardeşi Simge Sütşurup evlendi... Nikah şahidi Mustafa Sandal oldu!

Melis Sütşurup'un kız kardeşi Simge Sütşurup nikah masasına oturdu.

Şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturmuştu. Haziran ayında dünyaevine giren çift bir mutluluk daha yaşadı.

Melis Sütşurup kız kardeşi Simge Sütşurup'u evlendirdi. Uzun zamandır Kerem adlı sevgilisiyle aşk yaşayan Simge Sütşurup dün aile arasında gerçekleşen bir törenle nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliğini Mustafa Sandal yaptı.

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Simge Sütşurup törenden renkli anları da takipçileriyle paylaştı.

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Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup evlendi... Nikah şahidi Mustafa Sandal oldu!
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