30’uncu yıl kutlaması

İşadamı Cem Hakko'nun sahibi olduğu, müzik sektörünün gelişmesine destek veren şirketin 30'uncu yıldönümü özel radyo yayını ve partiyle kutlandı. DJ'ler Mehmet Ali, Dize Su, Burçin Acer, DJ Funky 'C', Geveze, Emrah Saka'nın yaptığı canlı yayına; Çağan Yüce, Rana Erkan Tabanca, Zeyno Gönenç, Gülnaz Kudunoğlu, Koray K, Zeynep Everi, Arkın Çelik, Merih Güzelarda gibi DJ'ler katıldı. Çağan Yüce; Kenan Doğulu ve Harun Tekin'i konuk alırken, Hasan Can Kaya, Burcu Güneş, Buray, Berna Sağlam Naipoğlu, Cem Pilevneli, Nasuh Mahruki de yayınlara katıldı. Mustafa Sandal telefonla, Hakan Akay stüdyodan canlı yayına dahil oldu. Kutlamaya katılanlar arasında; Soner Arıca, Gökhan Tepe, Aydilge, Atiye, Tuğba Özerk, Meyra, Sagopa Kajmer de vardı.