Haberler Günaydın Haberleri 5 sokak çocuğunun kadere karşı koyma öyküsü
Giriş Tarihi: 11.11.2022

5 sokak çocuğunun kadere karşı koyma öyküsü

5 sokak çocuğunun kadere karşı koyma öyküsü

Yakında atv’de ekrana gelecek olan ‘Ateş Kuşları’nın ilk tanıtımı büyük ilgi gördü. Dizi, kendilerine Köksüzler diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte bir bebek bulmalarıyla başlayan öyküsünü anlatıyor

atv'nin yakında başlayacak ve sezonun en iddialı yapımı olacak Bozdağ Film imzalı 'Ateş Kuşları' dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran 'Ateş Kuşları', seyirciden binlerce yorum ve yoğun övgü aldı.

Tanıtımda yer alan sahnelerde, dramatik dünyaları ve sokak çocuklarının çöplükte buldukları bebeği sahiplenerek "Ali bu bebek bizim olsun mu? Sen babası ol, ben annesi" sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

FARKLI HİKAYE
Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık... Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine Köksüzler diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve 'Köksüzler'den 'Ateş Kuşları'na dönüşmelerini anlatan dizi; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

Benal Tairi'nin yönettiği; proje tasarım ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik üstleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
5 sokak çocuğunun kadere karşı koyma öyküsü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA