5 sokak çocuğunun kadere karşı koyma öyküsü

atv'nin yakında başlayacak ve sezonun en iddialı yapımı olacak Bozdağ Film imzalı 'Ateş Kuşları' dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran 'Ateş Kuşları', seyirciden binlerce yorum ve yoğun övgü aldı.
Tanıtımda yer alan sahnelerde, dramatik dünyaları ve sokak çocuklarının çöplükte buldukları bebeği sahiplenerek "Ali bu bebek bizim olsun mu? Sen babası ol, ben annesi" sözleri sosyal medyaya damga vurdu.
Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine Köksüzler diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve 'Köksüzler'den 'Ateş Kuşları'na dönüşmelerini anlatan dizi; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.
Benal Tairi'nin yönettiği; proje tasarım ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik üstleniyor.