Emsal Doğan’dan SABAH TV’ye özel açıklamalar: ‘İdolüm Ajda Pekkan’





DEFNE SAMYELİ YAŞININ GÜZELİ

Estetik ve güzellik koçu, sanat dünyasının ünlü isimlerinin yaptırdıkları işlemleri de yorumladı: "İdolümüz, kraliçemiz Ajda Pekkan. Çok doğru işlemler var. Bir kere o fiziğe estetikle sahip olamazsınız. Disiplin de var orada. Kendine bakıyor, beslenmesine dikkat ediyor. Doğru işlemlerle örnek oldu, tek geçiyorum. Nebahat Çehre'ye bayılıyorum. Özge Ulusoy estetiksiz çok güzeldi, burun ameliyatı da yakıştı. Defne Samyeli yaşına göre çok güzel bir kadın. Bir de estetikli kendimi beğeniyorum. 25 yıl önceki fotoğraflarımla şimdi arasında dünya kadar fark var."





DOĞAL GÜZELLER

Doğallığıyla kendisini etkileyen isimlerden de bahseden Emsal Doğan, Beren Saat, Neslihan Atagül Doğulu ve Güzide Duran'ı beğendiğini belirtti ve ekledi: "Bazı kusurlar bazı insanlara yakışıyor."