Emsal Doğan’dan SABAH TV’ye özel açıklamalar: ‘İdolüm Ajda Pekkan’

Almanya'da doğup büyüyen Emsal Doğan, Sabah TV'den Senem Aydın'a kariyer yolculuğunu anlatıp, dikkat çeken açıklamalarda bulundu: "Tek bir masa, tek sedye ve tek başıma başladım. Şu anda 29 şubeyle hizmet veriyoruz. Akademi ve klinik tarafımız da var. Türkiye'de kalıcı makyaj işlemlerini popüler hale getirdim. En iyi ürünleri kullanıyoruz ve gelen danışanlar mutlu ayrılıyor. Tırnaklarımla bu işi bir yere kadar getirdim. Ancak şu an düşüşe geçildi maalesef. Instagram'da 100 bin takipçisi olan fenomenler güzellik salonu açıyor. Hayatında güzellik bilmeyen muhasebeciler kendini estetik koçu ilan etti. Neden? İnsanlar nereye gideceğini seçsinler!"
DEFNE SAMYELİ YAŞININ GÜZELİ
Estetik ve güzellik koçu, sanat dünyasının ünlü isimlerinin yaptırdıkları işlemleri de yorumladı: "İdolümüz, kraliçemiz Ajda Pekkan. Çok doğru işlemler var. Bir kere o fiziğe estetikle sahip olamazsınız. Disiplin de var orada. Kendine bakıyor, beslenmesine dikkat ediyor. Doğru işlemlerle örnek oldu, tek geçiyorum. Nebahat Çehre'ye bayılıyorum. Özge Ulusoy estetiksiz çok güzeldi, burun ameliyatı da yakıştı. Defne Samyeli yaşına göre çok güzel bir kadın. Bir de estetikli kendimi beğeniyorum. 25 yıl önceki fotoğraflarımla şimdi arasında dünya kadar fark var."
DOĞAL GÜZELLER
Doğallığıyla kendisini etkileyen isimlerden de bahseden Emsal Doğan, Beren Saat, Neslihan Atagül Doğulu ve Güzide Duran'ı beğendiğini belirtti ve ekledi: "Bazı kusurlar bazı insanlara yakışıyor."