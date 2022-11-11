Güzide ve Yeşim arasında gerilim tırmanıyor

Güzide bu durumu Tarık'a söyleyince, Yeşim her şeyi inkar etti. Burcu da Yeşim'in yalanına ortak olarak Tarık'ı Güzide'nin iftira attığına inandırdı. Tarık, Yeşim'den özür diledi ve Güzide misafir ağırlarken bir anda eve adeta baskın yaptı. Ozan babasına sert karşılık verince ortalık karıştı.