yıl önce hayatını kaybeden Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü anlatacak sinema filmi 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' sete çıktı. Uzun süren hazırlık döneminin ardından geçtiğimiz günlerde Göğebakan'ı ünlü oyuncu Burak Sevinç'in canlandıracağının açıklanması sonrası Sevinç'e eşlik edecek rol arkadaşı da belli oldu.Tuvana Türkay, filmde Selma karakteri ile seyircinin karşısına çıkacak. Filmde Göğebakan'ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, 'Ben Sana Aşık Oldum' ve 'Vurgunum' şarkılarıyla milyonlarla buluşmaları ile seyircisine, oğluna, eşine vedası anlatılacak.