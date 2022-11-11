Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katherine Kerkhofs ile önceki akşam yemek yedi.Çıkışta flaşların patlaması ile dağılan gruptan Mertens ve eşi kendilerini bekleyen araca bindi. Hadise ise sorulara kaçamak cevaplar verdi.Sanatçı, Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı ve yakında taşınacağı haberleriyle ilgili soruya "Yeni evim hayırlı olsun bana. O kadarını söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım" diye cevap verdi. Hadise, düğün hediyesi olarak aldığı ve replika olduğu ortaya çıkan yüzükle ilgili soruyu da "Öpüyorum sizi, iyi geceler" diyerek cevapsız bıraktı.