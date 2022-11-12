Berdan Mardini’ye öz amcasından şok suçlama: ’Berdan Mardini’nin kredi çekmesine izin vermeyeceksin ha?’ diyerek dövdüler!

Şahin Karademir, memleketleri Mardin'de istihdam yaratmak için 2016 yılında kayalık araziyi düzenleyerek gül ekip işleme tesisi ile yurt dışına ihracat yapmayı planladıklarını belirtti. Karademir, bu işe girerken kredi de aldıklarını, yeğeni Berdan Mardini'nin bankalara yüklü miktarda borçlu olduğunu bilemediğini öne sürdü. Yeğenini dolandırıcılıkla suçlayan Şahin Karademir, şikayette bulunduğu için saldırıya uğradıklarını iddia etti.