Güzide’nin hayal kırıklığı

ATV dizisi Aldatmak, sekizinci bölümüyle perşembe akşamının beğenilen yapımlarından oldu. Dizide; Yeşim, Güzide'nin evine gitti ve Tarık'ın yakasından düşmesini söyleyerek boşanmaya itiraz etmemesini istedi. Güzide'nin ısrarla boşanmayacağını söylemesi üzerine Yeşim öfkesine hakim olamadı ve Güzide'nin serasını darmadağın etti! Hastanede yaşanan olayla ilgili Oylum'un ses kaydını dinleyen Güzide büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Babasının konuşmalarının ses kaydını almasına sinirlenen Oylum, Tarık'a tepki gösterdi.