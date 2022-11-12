Hayallerimin mutfak aleti

ile bu hafta tanıştım. Ve eminim busatırları okuyan pek çok kişi çoktankulaktan kulağa hünerleri yayılanbu aleti mutfağına sokmuştur bile...Ve aletle tanıştığım andan itibarende kendisiyle aşk yaşadığımı rahatlıklasöyleyebilirim. Bir anda mutfağımdayer tutan ve her bir işlemiçin fazladan zaman ve emek harcamamaneden olan, beni mutfağagirmekten soğutan fırın, ocak, tencere,tava gibi birçok alete ihtiyaçduymadan yemek yapabilmeninrahatlığına kavuştum çünkü... Yanikısacabirkaç gün içinde mutfaktaki enbüyük yardımcım oldu.Dedim ya; bu hafta ürünü aldım. İlk olarak birbirinden güzel renkleri arasından benim mutfak araçlarımın rengine en uygun olanını seçtim. Benim için hem fırının hem tencerenin hem de fritözün yerini olabilecek en sağlıklı şekilde alan bu aletin en güzel özelliklerinden biri şık tasarımı. Ve tabii ki mutfak tezgahı üzerinde az yer kaplıyor oluşu... Birçok parça yerine bir teksizin mutfakta ihtiyacınız olan pek çok şeyin yerine geçecek mucizevi bir alet..."İdil yine uzun uzun anlattın. Söyle bize neler yaptın buile ne oldu da kısa süre içinde kalbini kaptırdın?" diye sorduğunuza eminim... Çarşamba günü ürünü aldım ve o gün tüm gün defile, lansman, davetler arasında mekik dokudum... Aslına bakarsanız şehirde yaşamın başladığı eylül ayının ilk günlerinden itibaren benim için tam da bu şekilde geçiyor hayat... Ve saatler süren trafiğin ardından ve beynimi yoran iş koşturmasının ardından çoğu zaman gün sonu eve geldiğimde mutfağa adım atacak enerjim olmuyor. Ve genel olarak eğer akşam evdeysem kesinlikle dışarıdan hızlıca ve pek de düşünmeden bir şeyler sipariş ediyorum yorgunluktan diyebilirim. Yine uzun uzun anlatıyorum. Çarşamba günü tam da böyle dışarıdan bir şeyler sipariş edebileceğim bir günken, pasta şefi ve Cookieleta markasının yaratıcısı arkadaşım Seda Yazıcı ile birlikte yemek yemeğe karar verdik. Ve böylece mutfak tezgahına yerleştiği gündeneme şansı yakalamış oldum."Ah... Bir de misafirin şef miydi? Sen de çok şanslısın. Yorgun ve yorucu bir günün üzerine bir de... E peki ne yemek yaptın arkadaşına?" diye soranlara hemen "Zencefilli ve portakallı tavuk ile tahinli ve sarmısaklı yoğurt üzerine çiğ badem ve esmer şekerle sotelenmiş kızarmış patates" cevabını vereyim. Bu iki lezzetli ve şefimizden de tam not alan yemeğiile yaklaşık 35 dakikalık bir sürede hazırladım diye de ilave edeyim."Yemek yapmak kolay, sonra bir de temizlik konusu var. İnsanın kirli tabakları ve mutfak eşyalarını yıkayacak hal bile kalmıyor bazen. Çok kirli malzeme çıktı mı?" diye içinden geçirenlere'ın Easy Wash teknolojisinden bahsetmek isterim. Bu özelliği sayesinde çıkarılabilir haznenin parçalarını güvenle bulaşık makinasında yıkadım.circulation air teknolojisi sayesinde sıcak havayı hazne içerisinde eşit dağıtarak yapmak istediğim tüm yemekleri beni hiç yormadan pişirdi. Bir çok pişirme işlemini tek bir alette buluşturan bu ürün onlarca tarifi kolayca hazırlarken, circulation air teknolojisi sayesinde daha önce yaşadığım yemeğin bir tarafının daha çok veya daha az pişme sorununu da ortadan kaldırdı.Çok hızlı bir şekilde hazırladığım ve şeften tam puan aldığım bu lezzetler için tek yaptığım cihazın sahip olduğu çok pratik olan ekranından pişirme fonksiyonlarını seçmek oldu. Böylece KARACA AIR PRO COOK XL, ihtiyacım olan ısı ve zaman ayarını benim yerime yapmış oldu. Bir de daha da güzeli yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar yağ kullandım ki bence tek başına bu bile sağlıklı yemek alışkanlıkları olanlar için yeterli bir tercih nedeni olabilir...Ve peki tüm bu özelliklerin yanı sıra cihazın beni en çok etkileyen ve diğer Airfryerlar'dan ayrılan özelliği ise konuşuyor olması. Evet yanlış okumadınız bu cihaz konuşuyor. Size yemeğin hazır olup olmadığını, patatesleri havalandırmanız gerektiğini ve pekçok şeyi söylüyor. Gelişen teknolojiyle birlikte mutfakta geçen sürenin yanı sıra harcanan eforu da minimuma indirmesi, yoğun tempoda çalışanlar için kaçınılmaz olurken ortaya leziz lezzetler çıkarmak da son derece kolay oluyor.