İlker Ayrık’tan ’Yapışık Kardeşler’den 6 yıl sonra ’Müstakbel Damat’! İlker Ayrık: Sinema filmi yapmak lego oynamak gibi...

Evet, 'Yapışık Kardeşler' 1 milyonun üzerinde gişe yapmıştı. 1 milyon izlenen filmin devamını yapmamak aslında ticari olarak yarı aptallık sayılır. Ama biz o filmle beraber sinema yapımcılığını öğrendik ve ne yapmamamız gerektiği üzerine kendimize zaman tanıdık. Evet, devamı gelebilirdi ama yapmadık. Yapım şirketinin alt yapısını senede en az iki tane sinema filmi yapabilecek pozisyona getirmek için durduk. 6 sene bekledik. 'Müstakbel Damat' da bu bekleyişten sonra gelen bir film oldu.Hikâye aslında dünya sinemasında da çok örneği olan, damat-kayınpeder ilişkisi üzerine kurulu. Benim oynadığım 'Hasan' karakterinin kendini kayınpederine beğendirme çabasını anlatıyor. Ayrıca Kültür Bakanlığı'ndan genel izleyici ibaresini aldık, yani herkese açık aile komedisi.Evet. İlk filmde olduğu gibi iki ortağım var; Serdar Fırat'la Serhat Sarı bu filmi yazdılar. Ben de hem oynadım hem yönettim... Filmin hem yapımcısı hem oyuncusu olunca başka bir yönetmenin o sette rahat çalışması çok zor. Başka birinin kafası karışabilir ve onun karşısında ben oyuncu olarak dertlenirim. Bu daha gergin bir şey. Çalışmak beni yormaz ama bu incelikler beni çok yorar. Dolayısıyla ben yorulmamayı tercih ettim ve kendim çektim. İyi bir iş çıktığını düşünüyorum.