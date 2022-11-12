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Giriş Tarihi: 12.11.2022 12:08 Son Güncelleme: 12.11.2022 12:17

Kardeşlerim'de Ömer çaresizliğiyle baş başa!

Kardeşlerim’de Ömer çaresizliğiyle baş başa!

“Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar.” Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

67.Bölüm Özeti:

"Avuçlarımda hayal kırıklığı var benim, anlatsam anlar mısın?"

Kardeşlerim 67. Bölüm Fragmanı yayınlandı!'' Keşke ağabeyim yerine ben ölseydim...'' | Video

Kulüpte zehirlenenler apar topar hastaneye kaldırılırken, Emel yetimhanede kalmak konusunda kararlıdır. Akif yüzünden kulüpte yaşananlar, Ahmet'in sabrını iyice taşırırken; Ataman Koleji'ne gelen sürpriz misafir, tüm çocukları yeni bir proje ödevinde daha bir araya getirir.

Akif, Nebahat ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Ömer'in çaresiz haliyle bir kez daha yüzleşen Sevgi, radikal bir karar alır.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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Kardeşlerim'de Ömer çaresizliğiyle baş başa!
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