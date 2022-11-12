Orta Doğu sosyetesi İstanbul’da buluştu

Lübnanlı işadamı Rachad Ghandour ve işkadını Burcu Özüyaman, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen düğünle dünyaevine girdi. Hiçbir masraftan kaçınmayan çiftin düğünü Orta Doğu jet sosyetesini ve iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu.Özel uçaklarıyla Lübnan, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen işadamları, yatırımcılar, kraliyet aileleri mensupları, parlamenterler ve cemiyet hayatının tanınmış aileleri, çiftin mutluluğuna tanıklık etti. Düğün, nikah sonrası semazen ve folklor gösterileri ile devam etti.Beyrut'un eğlence dünyasının önde gelen topluluklarından biri olan The Chehadé Brothers, konukları coşturdu. Geceye Özlem Yıldız, Özge Ulusoy, Gülay Kamaz, Derya Ayaydın, Eylem İpek Şafak, Begüm Özer, Melis Özer ve Bülent-Selvi Sertaç gibi isimler de katıldı.