Türk tasarımcı, uluslararası otele damgasını vurdu

Avusturya'nın süpermarket, kahve, yiyecek, banka ve emlak sektöründe faaliyet gösteren bir grubun, Çekya'nın başkenti Prag'da açılan ilk 5 yıldızlı otelinin açılışına Türk damgası... Otelin tüm çalışanlarının giysilerini ünlü Türk modacı Atıl Kutoğlu tasarladı. Prag'ın tarihi şehir merkezinde yer alan 200 odalı, otelin görkemli açılış davetine, otelin sahipleri Julius Meinl V. ve Ariane ile çok sayıda davetli katıldı.Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın da katıldığı açılışta Türkiye'den önemli iş adamları da yer aldı. Avrupa'nın en varlıklı işadamları arasında gösterilen Julius Meinl, çalışanlarının kıyafetlerini tasarlayan Atıl Kutoğlu'nun Avrupa'da Türk kültürünün önemli bir temsilcisi olduğunu söyledi.