Türkiye Esra Erol’u izledi

Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen programın 10 Kasım perşembe günkü yayını Tüm Kişiler'de yüzde 6.22 izlenme oranı ve yüzde 28.75 izlenme payı alarak birinci oldu. Programa katılan 72 yaşındaki Abdi Bey, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Nefes ile dünyaevine girdi. Ancak evliliklerinde bir gün bile gün yüzü görmediğini söyleyen Abdi amca, yayında genç eşi Nefes'in kendisini evden attığını ve sokakta yaşadığını söyledi. Boşanmak isteyen Abdi amca, programda eşiyle yüzleşmek istedi. Erol, Ayten, Nefes ve Fatma isimleriyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen kadından, bir an evvel Abdi amcadan ayrılmasını ve aldığı iddia edilen paraları ödemesini talep etti.