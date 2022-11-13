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Giriş Tarihi: 13.11.2022

İlişkimiz artık bitti

İlişkimiz artık bitti
Oyuncu Kubilay Aka, önceki gün bir ödül törenine katıldı. Tören sonrası soruları yanıtlayan oyuncu, "Güzel bir ödül töreniydi. Ödülümüzü verdik. Herkese de başarılar diliyorum. Çok yararlı işler yapmışlar. Böyle projelerin yanında olmak, bizim için de çok gurur verici. Gençlerle olmak, vakit geçirmek çok güzel bir duygu'' dedi. Geçtiğimiz günlerde fenomen Danla Bilic ile sürpriz bir aşka yelken açan oyuncu, kısa bir süre önce ilişkisinin bittiğini söyledi. Aka, "İlişkimiz Danla'nın yaptığı herhangi bir açıklamadan dolayı değil, kafamız uyuşmadığı için bitti. Denedik, olmadı. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum'' dedi.
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İlişkimiz artık bitti
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