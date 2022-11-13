Kardeşlerim dizisinde Sevgi teyze harekete geçti!

67. Bölümde neler yaşandı?
Asiye ve Ömer haber alır almaz Emel'i gidip yetimhaneden eve getirirler ama bu durum Ömer'in çok canını yakar. Ömer'in gözyaşlarına dayanamayan Sevgi Teyze, Ahmet'e verdiği her şeyi geri almak için harekete geçer.
Asiye ile Aybike'nin arası kompozisyon nedeniyle hala bozuktur. Doruk ise hakkında kötü not yazanın Asiye olduğuna hala inanmaktadır. Okulda yine gerginlik yaşanır. Bu kez Oğulcan da Sarp ile kapışır. Olay yönetime kadar gider.
Sevgi Teyze'nin verdiklerini geri alması Ahmet'i öfkelendirir. Annesi ile tartışırlar. Ahmet'ten evi terk etmelerini ister. Sinirlenen Ahmet gider ancak eşi kayınvalidesi ile baş başa kalır. Aralarında çıkan arbedede Sevgi Teyze merdivenlerden düşer. …Yardım etmek yerine onu gizler.
Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, 19 Kasım Cumartesi saat 20.00'de atv'de!