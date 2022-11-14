5 milyon dolarlık Orta Doğu düğünü

Lübnanlıişadamı Rachad Ghandour, işkadını Burcu Özüyaman ile 2 gün 2 gece süren düğün davetiyle dünya evine girdi. Masal gibi düğünde en çok konuşulan konulardan biri de Özüyaman'ın art arda giydiği gelinlikler oldu. Nikahta kaftan giyen Özüyaman, düğününde ve after partide ise üç farklı gelinlik giydi.Lüks ve ihtişamın sembolü kraliyet düğünlerinden ilham alan genç çift, önceki akşamki düğün için 5 milyon dolar harcadı. Gece için salon, binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi.Davullar ve arkadaşlarının alkışları eşliğinde tören alanına giren damat Rachad Ghandour, eşi Burcu Özüyaman'ı annesinden aldı. Yılın düğününe Büşra Pekin, Seda Sayan-Çağlar Ökten, Emel Müftüoğlu,Burak Çelik-Aslı Turanlı, Burak-Melis Hatipoğlu, Burcu Şendir-Can Helvacıoğlu, Altın Mimir, Pervin Ersoy gibi isimler katıldı. Çiftin yapacakları umre ziyareti sonrası Karayipler'in gözde adası St. Barts'a balayına gidecekleri öğrenildi.