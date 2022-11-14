Ailesi Dilek Ertek’in ölümünü kabullendi

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden ünlü işkadını 71 yaşındaki Dilek Ertek, sevgilisi Artur Fuchberger ile gittiği Tahiti'de cruise gemisinden düşerek kaybolmuştu.O günden bu yana izine rastlanamayan Ertek'in cinayete kurban gitmiş olma olasılığı da değerlendiriliyordu. Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen sır perdesi henüz aydınlanamadı. Ertek'in ölümü sevenlerini de yasa boğdu. Gazeteye vefat ilanı veren oğlu Gökçe Atuk, şu ifadeleri kullandı: "Acı kaybımız, canım annem Dilek Ertek elim bir gemi kazasında vefat etmiştir. Gıyabi cenaze namazı 14 Kasım Pazartesi günü öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet dileriz." Dilek Ertek'in İsviçreli sevgilisi 74 yaşındaki mimar Artur Fuchberger'in kayıp ihbarını 20 saat sonra yapması gizemini koruyor. Gemi yönetiminin Fuchberger'i gözlem altında tutarken, sahil güvenliğe 4 saat sonra bilgi vermesi de cevap arayan sorulardan biri.