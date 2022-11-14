‘Amcamı dövdürdüğüm iddiası iğrenç bir iftira’

Türkücü Berdan Mardini'nin amcası ve aynı zamanda eski ortağı Şahin Karademir, evlerinin önünde 15 kişi tarafından sopa ve döner bıçaklarıyla saldırıya uğradığını ve bu saldırıyı aralarındaki husumetten ötürü Berdan Mardini'nin organize ettiğini iddia etti.Mardini, bu iddia hakkında ilk kez konuştu. Kendisine yöneltilen suçlamaları net bir şekilde yalanlayan sanatçı, şunları söyledi: "Bizde amca demek baba yarısı demektir ama kan bağı olmasıyla aile olunmuyor ne yazık ki! Aile, sadakat ile olunur. Bir insanın adını lekelemek bu kadar kolay olmamalı. Kimsenin ekmeğinde gözümün olmadığını cümle alem bilir.Mardin'e gitseniz sadece köyüm değil, bütün Mardin halkı 'Bu adam memleketinin kalkınması için büyük emek veriyor, bütün birikimini ortaya koyuyor' der. Öte yandan kendisini dövdürdüğüm iddiaları, iğrenç bir iftiradan öte değil. Bu iftiraların cezasız kalmayacağından gram şüphem yok ama Allah'ın huzuruna çıktıklarında ne diyecekler merak ediyorum. Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır. Bunu tüm Türkiye er ya da geç görecek."