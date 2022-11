‘Darülaceze sakinleriyle buluşmak huzur verdi’

Sibel Can, önceki gün Darülaceze Başkanlığı'nı ziyaret etti. Can'ı 1968 Türkiye Güzeli Darülaceze sakini Sevgi Can Danlı, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve kurum çalışanları ellerinde çiçeklerle kapıda karşıladılar. Darülaceze sakinleriyle tek tek ilgilenen sanatçı, yaptıkları el işlerini de inceledi. Kadınların bulunduğu salonu ziyareti sırasında 'Lale Devri' şarkısı söylenerek karşılanan Can, duygularını şöyle dile getirdi: "Bugün burada olmak bana ayrı bir huzur verdi. Din, dil, ırk ayrımı yapılmadan bizim özümüz olan hoşgörüyle herkese kucak açan bu kuruma emek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Kendini bu 'iyilik hareketi'ne adamış olmak ayrı bir gönül zenginliği gerektiriyor."