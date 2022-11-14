Haberler Günaydın Haberleri Dünyaca ünlü tasarımcılardan sofralar sergisi
Giriş Tarihi: 14.11.2022

Dünyaca ünlü tasarımcılardan sofralar sergisi

Dünyaca ünlü tasarımcılardan sofralar sergisi
Sofralar Sergisiİstanbul Kutlamalar Başkenti projesinde, İstanbul temalı sofralar ve sofra kültürünün püf noktaları dünyaca tanınmış davet tasarımcıları tarafından Karaca ürünleri kullanılarak yorumlandı. Peru'dan Arturo de Noriega, Kim Kardashian'ın düğününü dekore eden Eddie Zaratsian, Asya Kıtası'nın en ünlü düğün ve davet tasarımcısı



Gideon Hermosa, Avrupa'da çiçek tasarımları ile bilinen Tomas De Bruyne tarafından tasarlanan masalar, misafirlerin beğenisine sunuldu. Gecede konuşma yapan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkut Baloğlu "Sofralarda paylaşılan güzel ve keyifli anlara ürünlerimizle katkıda bulunduk. Dünyaca ünlü tasarımcılarla sofra ürünlerimizi buluşturduğumuz ve harikulade sofralar kurulmasına aracılık ettiğimiz için çok gururluyuz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyaca ünlü tasarımcılardan sofralar sergisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA